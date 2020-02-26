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بيان هام من الأرصاد بشأن طقس غدًا الخميس

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:44 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس الموافق 27 فبراير 2020، على مدن ومحافظات مصر.

القاهرة الكبرى

دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شوائب عالقة نهارًا صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري

دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، شوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية

مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، شوائب عالقة نهارًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد

دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد

مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

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مصر درجات الحرارة غدا الخميس درجات الحرارة اﻻرصاد اخبار

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