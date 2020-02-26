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أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى 3 دول بسبب فيروس "كورونا"
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:23 م
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وكالات
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حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، من السفر إلى منغوليا وإيطاليا وإيران، ومن مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد أو عراقيل مرتبطة بجهود السيطرة على تفشي الفيروس.
هذا ودعت الخارجية الأمريكية "المواطنين إلى توخي الحذر الشديد عند السفر إلى إيطاليا"، وقالت: إن "على الموجودين في إيران أيضًا أن يكونوا حذرين"، ويكافح البلدان تفشي فيروس كورونا.
وهناك تحذير أمريكي بالفعل يحث الأمريكيين على عدم السفر إلى إيران، وعزت البلاد ذلك لخطر تعرضهم للخطف أو الاعتقال.
ودعت وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين على إعادة التفكير في الزيارة إلى منغوليا، بسبب "قيود على السفر والنقل" مفروضة بسبب انتشار الفيروس في جارتها الصين.
وأعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، في وقت سابق من مساء اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 60 حالة، حسب ما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 80980 إصابة بالفيروس في 33 دولة حول العالم، وأن المرض أصاب 13 دولة أوروبية، وأن 96,5% من الإصابات مسجلة في الصين.
وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن استخدام عبارة "وباء عالمي" دون مبالاة لوصف فيروس "كورونا" قد يساهم في زيادة المخاوف غير المبررة، متابعاً أن استخدام عبارة "وباء عالمي" قد يوحي بأن السلطات الصحية عاجزة عن احتواء الفيروس، "وهذا أمر غير صحيح".
وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن ظهور الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس الجديد في مدينة ووهان، ومنذ ذلك الوقت انتقل الفيروس إلى العديد من الدول، وأعلنت المنظمة "حالة طوارئ صحية" ذات بعد دولي.
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