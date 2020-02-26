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الرئيس اليمني: "الحوثيون" يسعون لإشعال حرب شاملة في المحافظات

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:20 م
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الرئيس اليمني - عبد ربه منصور هادي
الرئيس اليمني - عبد ربه منصور هادي
وكالات
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قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم الأربعاء، إن "جماعة "الحوثيين" الإرهابية الإنقلابية تسعى إلى إشعال حرب شاملة في محافظات مأرب، والجوف، وتعز، وصعدة، والبيضاء، وغيرها من المحافظات اليمنية".

وأفاد هادي خلال لقائه وزيرة خارجية السويد آن ليندي، بعدم وجود رغبة لدى "الحوثيين" حول تحقيق السلام، قائلا: إن "الحوثيين لم يجنحوا للسلام مطلقاً، ولا رغبة لديهم بذلك"، موضحاً أن "الحوثيين يلجؤون إلى مناورات؛ لتحقيق أهداف وغايات يكسبون من خلالها الوقت".

وفي المقابل، جدد الرئيس اليمني التزام الحكومة الشرعية بتنفيذ اتفاق ستوكهولم 2018، الموقع مع الحوثيين، مؤكداً على أن الحكومة ملتزمة ببنود اتفاق ستوكهولم حرصًا على تحقيق السلام، إلا أن الميليشيات لم تلتزم به رغم مرور أكثر من عام على توقيعه.

كما شدد على حرص الحكومة الشرعية الدائم على تحقيق السلام وتقديمها تنازلات لأجل ذلك باعتباره مطلبا للجميع.

وأكدت المسؤولة السويدية، على استعداد بلادها لتقديم الدعم والمساعدة في هذا الاتجاه من خلال بذل أي جهود إضافية تفضي؛ لتحقيق تلك الأهداف بما فيها دعم جهود المبعوث الأممي لليمن، وكذلك دعم تنفيذ اتفاق الرياض.

وكان مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، استضافة اجتماع تشاوري لمجموعة من الشخصيات العامة والسياسية اليمنية في العاصمة الأردنية عمان.

وقال المكتب: إن "الاجتماع الذي يعقد بين السادس والعشرين والسابع والعشرين من فبراير الجاري، سوف يبحث طرق استئناف العملية السياسية".

وبحسب المكتب، "يحضر الاجتماع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من اليمنيين واليمنيات بما يتضمن أعضاء في أحزاب سياسية بارزة وشخصيات عامة مستقلة".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد الحكومة اليمنية الشرعية على رفضها الدخول في أي محادثات سياسية، قبل تنفيذ الحوثيين كامل بنود اتفاق ستوكهولم الموقع في شهر ديسمبر عام 2018م.

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الكلمات المفتاحية

اليمن الرئيس اليمني الحوثيون

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