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من يخطف بطاقة الصعود بالمجموعة الرابعة بالقسم الثالث ؟

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:34 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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بعد مرور 21 جولة بمنافسات المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر ، والتى تشهد سخونة وإثارة كبرى خاصة فى ظل تمسك نحو 6 فرق بآمال الصعود بجانب حرص الفرق الأخرى على الهروب من قاع جدول المجموعة ، ويسرد الفجر الرياضى شكل المنافسة بالمجموعة بين أندية سمسطا والواسطى وعاملين غارب وطامية ومطرطارس ورأس غارب .

سمسطا الرياضى بقيادة مديره الفنى على حسن بات الحصان الاسود للمسابقة بجدارة خاصة فى ظل مشاركته المتميزة هذا الموسم بالمسابقة عقب صعوده للقسم الثالث بنهاية الموسم الماضى ويحقق الفريق السويفى نتائج متميزة فى ظل وجود مجلس إدارة وجمهور داعمين للجهاز الفنى واللاعبين .
و يحتل الفريق المركز الاول برصيد 34 نقطة ويتبقى له مباريات قوية أمام ابشواى وناصر بنى سويف واطسا ومطرطارس وعاملين غارب .

الواسطى الرياضى بقيادة مديره الفنى احمد الجيوشى يتحدى الإمكانيات والصعوبات المادية منذ بداية المسابقة وما بين تباين مستوى ونتائج الفريق إلا أنه عاد للمنافسة بعد احتلاله المركز الثانى بالاسابيع الماضية .

ويحتل الواسطى المركز الثانى برصيد 36 نقطة ولديه مباريات قوية أمام مطرطارس وعاملين غارب وسنورس وطامية .

عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب بات أحد المنافسين على الصعود خاصة فى ظل النتائج المتميزة للفريق خلال الفترة الماضية وتقديم لاعبي الفريق أداء متميز بالعديد من المباريات .
ويحتل عاملين غارب المركز الثالث برصيد 34 نقطة ويتبقى له مباريات أمام فرق سنورس والواسطى وطامية ومركز شباب الفيوم وسمسطا .

طامية بقيادة مديره الفنى اكرامى عبد العزيز مازال يحمل امال الصعود خاصة فى ظل احتلال الفريق المركز الرابع برصيد 32 نقطة ويتبقى للفريق مواجهات صعبة أمام اطسا ومطرطارس وعاملين غارب وسنورس والواسطى .

مطرطارس والذى يحتل المركز الخامس برصيد 32 نقطة مازال يحافظ على حلم الصعود ويتبقى للفريق مواجهات أمام الواسطى وطامية ومركز شباب الفيوم وسمسطا وأبو كساة .

ترتيب جدول المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث

1 - سمسطا 38 نقطة

2 - الواسطى 36 نقطة

3 - عاملين غارب 34 نقطة

4 - طامية 32 نقطة

5 - مطرطارس 32 نقطة

6 - راس غارب 30 نقطة

7 - ساحة الفيوم 26 نقطة

8 - ابو كساة 24 نقطة

9 - ابشواى 21 نقطة

10 - اطسا 21 نقطة

11 - سنورس 19 نقطة

12 - ناصر بنى سويف 14 نقطة

13 - ببا الرياضى 9 نقاط
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