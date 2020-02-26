"الكهرباء" تبحث استخدام الهيدروجين كوقود في محطات التوليد

بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم ، مع جوزيف أنيس الرئيس التنفيذي لقطاع الكهرباء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة (جنرال اليكتريك GE) تعزيز التعاون القائم وسبل زيادة حجم التعاون المستقبلي وإمكانية استخدام غاز الهيدروجين كوقود في محطات الكهرباء.





وأشاد شاكر بالتعاون القائم مع شركة (جنرال اليكتريك GE) حيث شاركت الشركة في العديد من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وكذلك تطوير مراكز التحكم وكذلك مشروعات الخطة العاجلة التي قام بتنفيذها قطاع الكهرباء المصري، فضلاً عن عدد من محطات المحولات بالإضافة إلى تحويل عدد من المحطات لتعمل بنظام الدورة المركبة.





وأكد وزير الكهرباء الاهتمام الذي يوليه القطاع لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل استهلاك الوقود وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة ومواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.





وأشار إلى الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تم التعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر (بترول - كهرباء) حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47 %.





وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع وأبدى ترحيبه بالتعاون في مجال تطوير شبكات النقل والتوزيع وأيضاً مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.





وأشار إلى أن القطاع اتخذ العديد من الإجراءات التي تشجع الاستثمار على أرض مصر مما أعطى للمستثمر ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري ، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة..منوها بأن القطاع يتيح العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.





وقال شاكر:" إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري نجح في جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين، حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع 32 شركة بإجمالي قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة (بنبان) للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تصل إلى 1,5 جيجا وات وذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT، مما يعكس اهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم في توفير الطاقة".





وأعرب الرئيس التنفيذي لقطاع الكهرباء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة جنرال اليكتريك عن رغبة الشركة في الاستثمار في مصر وزيادة التعاون بين قطاع الكهرباء والشركة ومضاعفة عدد المهندسين والعاملين في مصر ..مشيراً إلى اهتمام الجهات العالمية للاتجاه في الاستثمار على أرض مصر.





وعرض أنيس مساهمة الشركة في مشروعات الطاقة المتجددة ومنها إمكانية استخدام الهيدروجين كوقود في محطات الكهرباء، حيث يُعد الهيدروجين من أحدث الاتجاهات التكنولوجية المبتكرة للطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد حالياً زخماً هائلاً وإقبالاً غير مسبوق على إنتاج الطاقة المتجددة ..منوها بأن الشركة تمتلك خبرة تصل إلى حوالي 30 عاماً في استخدام هذا النوع بكفاءة تصل إلى 60%.





وتأتي هذه اللقاءات في إطار سعي القطاع للاستفادة من التقنيات الحديثة في قطاع الكهرباء للوصول للجودة والكفاءة العالية وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية في مصر، وكذلك لجذب وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات في قطاع الكهرباء المختلفة في مصر ودعم تشجيع الاستثمار على أرضها.