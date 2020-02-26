عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

تلقى الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني صدمة قوية قبل مباراة صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دوري أبطال إفريقيا.





ويستعد النادي الأهلي لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وعلم "الفجر الرياضي" أن السويسري فايلر تأكد من غياب رمضان صبحي عن مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب شد بسيط في العضلة الضامة عاود اللاعب من جديد.





ولم يكتمل شفاء رمضان صبحي، من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الضامة، وهو ما أثبتته الأشعة التي خضع لها اللاعب أمس الثلاثاء مما يحرم الفريق الأحمر من جهوده في مباراة بطل جنوب إفريقيا على يتم تجهيزه لمباراة العودة أمام صن داونز.





ويلتقي الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي فى السادسة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي فى ذهاب ربع نهائى دوري ابطال إفريقيا.



