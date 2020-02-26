شريف عامر عن الجنازة العسكرية لـ"مبارك" بحضور السيسي: مشهد خارج المألوف



وغيّب الموت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرّض لها مؤخرا، وتولى مبارك حكم مصر لمدة اقتربت من 30 عاما، بدأت في 14 أكتوبر 1981 عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وانتهت في 11 فبراير 2011 بعد ثورة يناير التي أجبرته على التنحي.



وشيّعت جنازة الرئيس الأسبق، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسوزان مبارك، وعلاء وجمال نجلي الرئيس الراحل، وزوجتيهما، وعمر حفيده، فضلا عن كبار رجال الدولة، أبرزهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.





عقب الإعلامي شريف عامر، على اعداد جنازة عسكرية للرئيس الراحل حسني مبارك، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "مشهد خارج المألوف، مشهد مرتبط برئيس سابق خرج من السلطة بعد ثورة 25 يناير".وتابع "عامر"، خلال تقديمه برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من رجال الدولة حضر الجنازة العسكرية للرئيس الراحل حسني مبارك، معقبًا: "احنا مش متعودين نشوف الصورة دي، دي صورة خارج المألوف، دي جنازة عسكرية لرئيس خرج من السلطة، وأقيمت له جنازة عسكرية بعد 9 سنوات من خروجه للسلطة".