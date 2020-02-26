Advertisements
Advertisements
Advertisements

شريف عامر عن الجنازة العسكرية لـ"مبارك" بحضور السيسي: مشهد خارج المألوف

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:13 م
Advertisements
شريف عامر
شريف عامر
كساب أحمد
Advertisements
عقب الإعلامي شريف عامر، على اعداد جنازة عسكرية للرئيس الراحل حسني مبارك، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "مشهد خارج المألوف، مشهد مرتبط برئيس سابق خرج من السلطة بعد ثورة 25 يناير".

وتابع "عامر"، خلال تقديمه برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من رجال الدولة حضر الجنازة العسكرية للرئيس الراحل حسني مبارك، معقبًا: "احنا مش متعودين نشوف الصورة دي، دي صورة خارج المألوف، دي جنازة عسكرية لرئيس خرج من السلطة، وأقيمت له جنازة عسكرية بعد 9 سنوات من خروجه للسلطة". 

وغيّب الموت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرّض لها مؤخرا، وتولى مبارك حكم مصر لمدة اقتربت من 30 عاما، بدأت في 14 أكتوبر 1981 عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وانتهت في 11 فبراير 2011 بعد ثورة يناير التي أجبرته على التنحي.

وشيّعت جنازة الرئيس الأسبق، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسوزان مبارك، وعلاء وجمال نجلي الرئيس الراحل، وزوجتيهما، وعمر حفيده، فضلا عن كبار رجال الدولة، أبرزهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر شريف عامر جنازه عسكريه السيسي اخبار

أخبار تهمك

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 10 ساعة

فرمان ناري من الزمالك ضد عقوبات القمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

منذ حوالي 3 ساعات

خبير لوائح يفسر لـ"الفجر الرياضي" عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

منذ ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ يوم

قناة ريال مدريد مباشر| مباراة ريال مدريد اليوم مباشر hd يلا شوت | مباراة ريال مدريد مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة ريال مدريد والسيتي مباشر | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد

منذ ساعة

Real يلا شوت live | مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم 26/02/2020 دوري الأبطال Estadio Santiago Bernabéu

منذ أقل من نصف ساعة

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر الآن في دوري أبطال أوروبا Real Madrid vs Manchester City - Champions League 2020 Live

منذ 37 دقيقة

5 مواجهات قوية تنتظر الأهلي في مارس.. تعرف عليها

منذ ساعة الا ربع

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على وعود مرتضى منصور بعد خصم النقاط من الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

رسميًا.. اتحاد الكرة يُعلن عقوبات الزمالك بعد الانسحاب

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر | Real Madrid v Man City live stream

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. وصول "السيسي" لحضور الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق مبارك

"حضور السيسي ومصافحة أسرته".. مشاهد تأدية صلاة الجنازة على "مبارك" بمسجد المشير

صلاة الجنازة على "مبارك" مرتين تثير الدهشة.. والإفتاء: "ثواب كبير"

حضور السيسي و21 طلقة مدفعية واستعراض النياشين العسكرية.. أبرز مشاهد جنازة مبارك

"أحداث نادرة ورسائل مؤلمة".. رحلة الـ91 عاما في حياة مبارك (فيديوجراف)

من أمام منزله.. هذا ما قاله أهالي كفر المصيلحة عن الرئيس السابق "مبارك" بعد وفاته

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:48 م

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

07:42 م

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

07:25 م

قناة ريال مدريد مباشر| مباراة ريال مدريد اليوم مباشر hd يلا شوت | مباراة ريال مدريد مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة ريال مدريد والسيتي مباشر | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد

09:22 م

تعرف على وعود مرتضى منصور بعد خصم النقاط من الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status