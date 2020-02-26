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تعيين رئيس جامعة المنصورة رئيسًا للجنة اختيار رؤساء الجامعات

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:12 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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قرر المجلس الأعلى للجامعات، اختيار الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة رئيسًا للجنة اختيار القيادات الجامعية خلفا للدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية. 

وقال الدكتور أشرف عبدالباسط، أن هناك ٣ جامعات سيفتح لها باب الترشح لرئاستها، وهم "الاسكندرية والعريش وطنطا"، بخلاف الجامعات التي تم الاعلان عن القوائم النهائية المرشحة لمنصب رئيس الجامعة.

وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري برئاســـــة الدكتور خـالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

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