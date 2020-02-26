شيخ الأزهر يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال بن سعود

تقدم الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى خادم الخرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في وفاة المغفور له بإذن الله، صاحب السمو الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.



وأعرب الأزهر عن خالص تعازيه لأسرة المغفور له بإذن الله، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".