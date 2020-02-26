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أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 26 فبراير: نجم البرسا يفتح النار على الإدارة.. حسم مصير بيكيه من مواجهة ريال مدريد.. مارادونا يوجه رسالة إلى ليونيل ميسي

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:05 م
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اخبار برشلونة اليوم
اخبار برشلونة اليوم
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 26 - 2 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي تعادل البارسا مع فريق نابولي الإيطالي في دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.


ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 26 - 2 - 2020 :-


- مارادونا يتمنى انضمام ميسي إلى نابولي

ذكر موقع ‘‘فوتبول إيطاليا‘‘، أن مارادونا قال للصحفيين قبل مباراة فريقه خيمناسيا لا بلاتا في كأس الأرجنتين ضد سبورتيفو باراكاس، كنت أتمنى مواجهة ميسي، لقد ذهب إلى ملعب سان باولو وهو بحالة ركود، وأكمل : "لم يعِش ميسي أبدًا تلك التجربة التي خضتها في نابولي، ولكنه يمكنه أن يلعب بأمان في نابولي".


- موقف بيكيه من الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة من المشاركة في المباراة المقبلة للفريق الكتالوني أمام ريال مدريد بالكلاسيكو، وتعرض بيكيه للإصابة في الأنكل خلال مباراة فريقه أمس أمام نابولي قبل النهاية بدقائق قليلة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في اللقاء الذي انتهى على واقع التعادل الإيجابي 1-1.


- قائد نابولي ينذر برشلونة

وصف قائد نابولي الإيطالي لورينزو إنسيني، التعادل 1-1 أمام برشلونة الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سان باولو بـ"المرير"، وأضاف القائد في تصريحاته: "مواجهة (الأرجنتيني ليونيل) ميسي وبرشلونة للمرة الأولى كانت مثيرة، أشعر بالأسف للنتيجة لأننا كنا نريد الفوز، ولكن ما زالت أمامنا مباراة الإياب".


- راكيتيتش يفتح النار على برشلونة

ألمح راكيتيتش بتقصير إدارة برشلونة خلال الميركاتو الشتوي الأخير، ما ساهم في تقلص خيارات المدرب كيكي سيتين، خاصةً مع الإصابات والإيقافات التي يعانيها الفريق، وقال راكيتيتش، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: سوء تخطيط الادارة في الميركاتو الشتوي الماضي قلصت من فرصة المدرب كيكي سيتين على مستوي الخيارات.


- جريزمان يتوعد نابولي في الكامب نو

قال مهاجم برشلونة الفرنسي أنطوان غريزمان، عقب تعادل فريقه أمام نابولي الإيطالي 1-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إن من ضمن مهامه على أرض الملعب هو منح فريقه العمق المطلوب في دفاع المنافسين، ولكن الكرات لا تصله في بعض الأحيان، وأوضح غريزمان في تصريحات بعد اللقاء الذي أقيم على ملعب سان باولو: "كنا نريد الفوز ولكن هذا لم يحدث، وجدنا صعوبات كبيرة في إيجاد المساحات، ولم نسدد على مرمى نابولي في الشوط الأول، مع نهاية المباراة، دخلنا في أجواء المباراة مع شعور لاعبي المنافس بالتعب".


- جاتوزو يفتح النار على مدافع نابولي بعد تعادل برشلونة

قال جاتوزو إن أداء برشلونة لم يكن مزعجاً على الإطلاق لفريقه حتى جاء هدف التعادل 1-1 الذي سجله الفرنسي أنطوان غريزمان من خطأ وحيد ارتكبه الفريق، وأوضح جاتوزو أن برشلونة لم يشكل أي خطورة على مرمى نابولي قبل هذا الهدف، وقال: "كان شعورنا أنه لو واصل برشلونة اللعب بنفس طريقته طيلة اليوم في وسط الملعب، فإنه لن يكسرنا ولن يهز شباكنا"، وأضاف: "ولكننا دفعنا بعد هذا ثمن الخطأ الوحيد الذي ارتكبناه، ماريو روي ارتكب هذا الخطأ واستغله غريزمان ليعاقبنا".

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