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Round of 16 مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي (0-0) بث مباشر Real Madrid and Man. City

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:02 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
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 مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي (0-0) بث مباشر كورة لايف KORALIVE، مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، عندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره السيتي، في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 للشامبيونزليج، بث مباشر كورة لايف KORALIVE.
مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي (0-0) بث مباشر كورة لايف KORALIVE
حرصًا على مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.
مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي (0-0) بث مباشر كورة لايف KORALIVE
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد مانشستر سيتي حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر بي إن سبورت 1.
مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي (0-0) بث مباشر كورة لايف KORALIVE، حيث نقدم لكم بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

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