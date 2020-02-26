أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 26 / 2 / 2020: أول رد فعل على عقوبة الزمالك.. بيراميدز يخطط لخطف نجم الأحمر.. صدمة لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز في دوري الأبطال

شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض " الفجر الرياضي " أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 26 / 2 / 2020:









أهم أخبار النادي الاهلي اليوم





رسميًا.. اتحاد الكرة يُعلن قراره النهائي بخصوص لقاء القمة 119





أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن الغقوبة التى ستوقع على نادي الزمالك، بعد عدم خضوره لمواجهة الاهلي على ستاد القاهرة الدولى يوم 24 الماضي.





وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددًا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.





وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.





رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك





أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي.





وتخلف فريق نادي الزمالك عن مباراة القمة ، ليتم اعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.





وعلق مسئولو الأهلي، على عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك، مؤكدين أن الأهلي لم يكن يرضى بغير تطبيق القانون واللائحة، خاصة وأن الفريق سلك الطرق القانونية وذهب للملعب وانتظر المدة القانونية قبل انهاء المباراة.





وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.





نشرة أخبار النادي الأهلي





بيراميدز يخطط لضم أسطورة الأهلي





يخطط مسئولو فريق بيراميدز، لضم وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، والذي يعد من أساطير القلعة الحمراء.





ويمتلك الحاوى عروضا خليجية، ولكنه رفض الرحيل عن الأهلي في يناير الماضي، ويسعى بيراميدز لإقناع سليمان بالانتقال إليه، خاصة وأن بيراميدز سيعرض مبلغ مالي كبير على نجم القلعة الحمراء.





وقرر وليد سليمان تأجيل حسم موقفه من العروض، انتظارا لموقف الأهلى من تجديد عقده، فى ظل تلاحم المباريات المحلية والإفريقية بالوقت الحالى.





ويستعد الأهلى لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقى يوم السبت 29 فبراير، فى ذهاب الدور ربع النهائى بدورى أبطال إفريقيا، ليسافر يوم الأحد إلى جنوب إفريقيا استعدادا لخوض لقاء الإياب يوم 7 مارس.





خاص.. موقف وليد سليمان من المشاركة مع الأهلي أمام صن داونز





كشف مصدر مقرب داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي.





وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى تعرض وليد سليمان للإصابة بكدمة في الظهر بعد تدخل من زميله محمود وحيد خلال مران اليوم.





وقال المصدر إن اللاعب جاهز تمامًا لمواجهة صن داونز ومسألة مشاركته ترجع للجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.





وأضاف المصدر بأن ما حدث في مران اليوم احتكاك طبيعي يحدث في تدريبات الفريق نظرًا لرغبة الجميع في تقديم كل ما لديهم في محاولة لكسب ثقة الجهاز الفني للمشاركة في المباريات.





أخبار الأهلي اليوم 26 / 2 / 2020





إصابة نجم الأهلي في مران الفريق قبل موقعة صن داونز





سقط وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أرضية ملعب التتش بالجزيرة، خلال التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.





وجاء سقوط سليمان، بعد تعرضه لإصابة في الظهر عقب تدخل قوي من محمود وحيد ظهير أيسر الفريق، قبل أن يتوجه الطبيب نحوه للإطمئنان عليه.





وحرص خالد محمود طبيب الفريق، التوجه إلى سليمان ومعالجته على أرضية الملعب قبل أن يطمئن عليه، ويستكمل المران بدون أي مشاكل.





وحذر فايلر، اللاعبين من التدخلات القوية خلال التدريبات، منعًا للتعرض أحدهم لأي إصابات قبل المواجهة الإفريقية الهامة.





رمضان صبحي خارج موقعة صن داونز





تغيب رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأربعاء والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.





ولم يشارك جناح الأهلي في التدريبات الجماعية ليصبح قريبًا من الغياب عن موقعة صن داونز الجنوبي إفريقي السبت المقبل





وكان "الفجر الرياضي" قد كشف أمس صعوبة لحاق رمضان صبحي عن مواجهة الأهلي المقبلة أمام صن داونز الجنوب إفريقي لعدم اكتمال شفاءه من الإصابة.. "طالع التفاصيل هنا"





ويغيب رمضان صبحي عن المشاركة مع الأهلي منذ منتصف ديسمبر الماضي بسبب إصابته مزق في العضلة الخلفية تعرض لها في إحدى تدريبات الفريق قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري.



