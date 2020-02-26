مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر الآن في دوري أبطال أوروبا Real Madrid vs Manchester City - Champions League 2020 Live

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر يلا شوت يستعد نادي ريال مدريد الإسباني KORA LIVE لمواجهة نظيره نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الأربعاء ٢٦ فبراير ضمن منافسات YALLA SHOOT ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا وملعب اللقاء

وتنطلق مباراة نادي ريال مدريد KORA ONLINE ضد نظيره نادي مانشستر سيتي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة KORA GOAL وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سانتياجو برنابيو.





القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا

وستذاع مباراة نادي ريال مدريد KORA STAR ضد نظيره نادي مانشستر سيتي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق خليل البلوشي.





بث مباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي مانشستر سيتي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو yalla Shoot.





كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي مانشستر سيتي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.



