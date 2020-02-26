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العراق تقرر تعطيل الدراسة لمدة 10 أيام بسبب فيروس "كورونا"

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:23 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت العراق، مساء اليوم الأربعاء، أنها قررت تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة تصل إلى عشرة أيام بدءاً من يوم غد الخميس، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت وزارة الصحة العراقية: إنه تقرر "تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التربوية والجامعات اعتبارا من يوم الخميس وحتى يوم السبت الموافق 7 مارس المقبل، وحظر التجمعات في الأماكن العامة لأي سبب كان وغلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية لذات الفترة الزمنية".

وأضافت الصحة العراقية: منع سفر المواطنين إلى الصين وإيران واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية، وإيقاف دخول الوافدين من الكويت والبحرين حتى إشعار آخر".


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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا العراق

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