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نكشف ملابسات انتحار مواطن بالشرقية بعد مشاهدة جنارة مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:46 م
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أرشيفية
أرشيفية
سمر السيد
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كشف صاحب مقهى بمدينة فاقوس في محافظة الشرقية، ملابسات انتحار مواطن، اليوم الأربعاء، بعد مشاهدة جنازة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك أثناء بثها عبر إحدى القنوات بالتلفزيون.

"المواطن الذي أقدم على الانتحار بعد مشاهدة جنازة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك أثناء بثها عبر إحدى القنوات بالتلفزيون مريض نفسي وتعالج أكثر من مرة"، بهذه الكلمات بدأ "طارق ا" صاحب مقهى طارق بمدينة فاقوس.

وأوضح صاحب المقهى أنه تلقى اتصال هاتفي أثناء تواجده في منزله بوقوع حادثة انتحار داخل المقهى وتوجه على الفور لمعرفة ما حدث. وتبين أنه أثناء جلوس الشخص المتوفي مع بعض الأهالي على رصيف بالقرب من المقهى شاهد بث جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حيث تطل شاشة تلفاز المقهى على الشارع فيما بدا عليه علامات معاناته من أزمة نفسية وبعض مضى بعض من الوقت صعد إلى أحد المباني المجاورة إلى منزله وقفز من الطابق الرابع.


وأكد صاحب المقهى أن المواطن الذي تخلص من حياته كان منطوي في كثير من الأحيان وأحيانا أخرى يخالط الأهالي ويتحدث معهم، مستبعدا ما تم تداوله من الربط بين واقعة انتحاره ومشاهدته لجنازة الرئيس مشيرا إلى أنه يعتقد أن مرضه وأزمته النفسية هى السبب الرئيسي.

وأضاف "أحمد. م" أحد الأهالي أنه ترددت أنباء بين الاهالي بأنه انتحر حزنا على وفاة مبارك فيما قال آخرون أنه كان معترضا على تنظيم جنازة عسكرية، مشيرا إلى أنه كان يتيم بدمثانة الخلق وأن عائلته ذات سمعة طيبة.

كان فريق من نيابة فاقوس لمعاينة جثمان أخصائي مكتبة بمدرسة تابعة لإدارة فاقوس التعليمية انتحر قفزا من الطابق الرابع بعد مشاهدته جنازة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك أثناء بثها عبر إحدى القنوات بالتلفزيون. وقررت تشريح الجثة.فيما تجمع ذويه أمام المشرحة انتظارا لاستلام الجثمان لتشيعه لمثواه الأخير بمقابر العائلة.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد باستقبال مستشفى فاقوس المركزي لـ " أ ع ف ا" 41 عامًا أخصائي مكتبة بمدرسة تابعة للإدارة التعليمية بفاقوس جثة هامدة إثر إقدامه على الانتحار قفزا من الطابق الرابع.

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الكلمات المفتاحية

وفاه مبارك وفاة مبار مقابر العائله جنازه عسكريه الرئيس المصري الأسبق

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