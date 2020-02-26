أول تصريح لـ زكريا عزمي بعد جنازة مبارك العسكرية

قال زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، إن مصر كلها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كرمت الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، اليوم في جنازته.



وأكد "عزمي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن تكريم مصر للرئيس الأسبق مبارك رد الاعتبار له ولأسرته.



وأضاف رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، أن التاريخ سينصف الرئيس مبارك، وسيذكر الشعب المصري مواقفه الإيجابية، متابعًا: "ربنا يوفق مصر ورئيسنا وجيشنا".

