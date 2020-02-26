5 مواجهات قوية تنتظر الأهلي في مارس.. تعرف عليها

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض عدة مباريات هامة في شهر مارس المقبل، سواء في البطولة المحلية أو الإفريقية.

ويسعى الفريق الأحمر لمواصلة مشواره في الدوري والاقتراب خطوة كبيرة من تحقيق لقب الدوري حيث يغرد وحيدًا على قمة الترتيب.

وسيتعين على الأهلي الذي يقوده السويسري رينيه فايلر المدير الفني الاستمرار في تحقيق النتائج المتميزة للاقتراب من التتويج باللقب.

وينتظر الفريق الأحمر 5 مباريات هامة في شهر مارس المقبل وهي :-

صن داونز × الأهلي السبت ٧ مارس

الأهلي × سموحة (الأربعاء 11 مارس الساعة 7:30 باستاد القاهرة)

الأهلي × إنبي (السبت 14 مارس الساعة 7:30 باستاد القاهرة) مؤجلة من الدور الأول

الإنتاج الحربي × الأهلي (الأربعاء 18 مارس الساعة 7:30 باستاد السلام)

الأهلي × أسوان (السبت 21 مارس الساعة 7:30 باستاد القاهرة)