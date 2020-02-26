تريساكو: فيروس كورونا يجبر الدوري السعودي على استبعاد حكام أوروبا

أكد الإسباني فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن حكام النخبة فقط يتم اختيارهم لإدارة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

أكد الإسباني فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن حكام النخبة فقط يتم اختيارهم لإدارة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).