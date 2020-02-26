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تريساكو: فيروس كورونا يجبر الدوري السعودي على استبعاد حكام أوروبا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:40 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أكد الإسباني فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن حكام النخبة فقط يتم اختيارهم لإدارة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وأوضح تريساكو خلال ورشة العمل التي عقدت، اليوم الأربعاء، أن جميع الحكام الذين يتم اختيارهم لقيادة المباريات حاصلين على الرخصة المعتمدة لتطبيق تقنية الفيديو (فار)، مشيرا إلى صعوبة جلب حكام من أوروبا في الفترة الحالية بسبب صعوبة الوضع مع تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أن هناك خمس دول فقط في قارة آسيا تطبق تقنية (فار)، وأنه لا يوجد إجماع على مسألة جلب حكام من خارج أوروبا.

وكان الدوري السعودي من أوائل بطولات الدوري الآسيوية التي تطبق تقنية (فار)، حيث بدأ العمل بها منذ انطلاق الموسم الماضي.
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