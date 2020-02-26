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بسبب "كورونا".. الكويت تعلن ارسال طائرة خاصة لإجلاء رعاياها من إيطاليا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:29 م
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طائرة كويتية
طائرة كويتية
الفجر
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أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، مساء اليوم الأربعاء، أنها ستسير رحلة جوية خاصة يوم غد الخميس إلى مدينة ميلانو؛ لإجلاء المواطنين الكويتيين بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد في إيطاليا، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وانتشر الفيروس في جنوب إيطاليا، يوم أمس الثلاثاء؛ حيث سجلت إصابات في توسكانا وصقلية، بينما أفاد جهاز الدفاع المدني الإيطالي عن تزايد في عدد المصابين، مما دفع الحكومة إلى عقد محادثات طارئة في روما بمشاركة دول مجاورة.

و"كوفيد-19" الذي تفشى في الصين نهاية شهر ديسمبر الماضي، بلغ ذروته في هذا البلد بين 23 يناير و2 فبراير، وبدأ عدد الإصابات اليومية يتراجع مذاك بحسب منظمة الصحة العالمية.

وفي الصين أصيب 77 ألف شخص بالفيروس توفي 2600 منهم، ويتفشّى الفيروس يومياً في بلدان جديدة، فقد بات منتشراً خارج الصين في أكثر من 30 دولة تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الكويت إيطاليا

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