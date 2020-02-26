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بفرمان من الـ"يويفا" الأنتر يواجه لودوجورتس بدون جماهير

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:33 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن كل المباريات ستقام بحضور الجماهير باستثناء مواجهة إنتر ميلان على أرضه أمام لودوجورتس بعد انتشار فيروس كورونا في شمال إيطاليا.



وكشف مسؤولون عن 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا، إذ توفي 12 شخصاً، بينما أعلنت دول في جميع أنحاء أوروبا عن إصابات إضافية ترتبط بتفشي الفيروس في إيطاليا.



وأعلنت كرواتيا واليونان والنمسا وسويسرا عن ظهور أول حالة مصابة على مدار اليومين الأخيرين، بينما أكدت فرنسا وفاة الشخص الثاني بالبلاد من الفيروس اليوم وبإجمالي 17 مصاباً.



ومنعت الحكومة الإيطالية كافة الأحداث الرياضية في ست مناطق حتى يوم الأحد المقبل، وستقام مباريات دوري الدرجة الأولى بدون حضور جماهير.



وقال "يويفا" في بيان "بعد قرارات السلطات الإيطالية، ستقام مباراة إنتر ميلان مع لودوجورتس في الدوري الأوروبي خلف أبواب المغلقة في إستاد سان سيرو".


ووصلت بعثة لودوجورتس إلى ميلانو بعد ظهر اليوم، ونشر حساب النادي على تويتر صورة للاعبي الفريق بالكامل في المطار وهم يرتدون كمامات.



ويستضيف أولمبيك ليون الفرنسي منافسه يوفنتوس الإيطالي في مباراة بدوري أبطال أوروبا اليوم، بينما يلعب ريال مدريد على أرضه مع مانشستر سيتي.



وستقام 16 مباراة في منافسات الدوري الأوروبي اليوم وغداً الخميس في البرتغال وبلجيكا والسويد وسويسرا والنمسا وبريطانيا وتركيا وإسبانيا وهولندا.



وأضاف "يويفا" "كل المباريات الأوروبية الأخرى المقرر إقامتها هذا الأسبوع ستقام في الوقت المحدد سلفاً ولا يوجد قيود على حضور الجماهير".



وتابع "سيواصل "يويفا" مراقبة الوضع عن كثب بخصوص فيروس كورونا وسيتواصل مع السلطات المختصة في هذا الأمر".
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