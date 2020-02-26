خبير لوائح يفسر لـ"الفجر الرياضي" عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

فسر الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مباراة الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري والتى لم تُلعب بعدما لم يحضر نادي الزمالك ليقوم حكم اللقاء الليتواني جيديميناس ماسيكا بإنهاء المباراة بعد 20 دقيقة فقط من تواجد الاهلي داخل ملعب اللقاء.

وقال دكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" عن لماذا تم الأخذ بلائحة المسابقات وليس الإنضباط :" لأن المباريات تخضع للجنة المسابقات، اما السلوك الذى لا يرد فى تقرير الحكم أو بعد انتهاء المباراه فهذا يخضع للجنة الانضباط".

وأضاف :" اتحاد الكرة ذهب إلي العقوبة الأدني باعتبارها المرة الأولى ".

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك ، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.