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بعد 7 وقائع.. إحالة عصابة سرقة المساكن في القطامية للجنح

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:23 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الشقق السكنية فى منطقة القطامية، إلى محكمة الجنح للمحاكمة.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة القطامية تفيد بسرقة شققهم السكنية وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة وتمكنوا من سرقة 7 شقق سكنية بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع، وأقروا بأنهم سرقوا محتويات تقدر بمبلغ 40 ألف جنيه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

عصابة سرقة القطامية

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