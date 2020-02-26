ولي العهد السعودي يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس الموريتاني





اجتمع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، مساء اليوم الأربعاء، مع رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني ، في مقر إقامته في عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض).





وداء خلال اجتماع ولي العهد والرئيس الموريتاني، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين الدولتين، ومجالات التعاون الثنائي خاصة في الجوانب التنموية والاقتصادية، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.





وحضر الاجتماع، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد - الوزير المرافق - وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور هزاع المطيري.





وحضر من الجانب الموريتاني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الاقتصاد والصناعة عبدالعزيز ولد الداهي، وزير البترول والمعادن والطاقة محمد ولد عبدالفتاح، وزير التجارة والسياحة سيد أحمد محمود، وزير التنمية الريفية الدي ولد الزين، وزير مدير ديوان رئيس الجمهورية محمد الحويرثي، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة سيدي عالي.



