Advertisements
Advertisements
Advertisements

ولي العهد السعودي يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس الموريتاني

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:13 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

اجتمع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الأربعاء، مع رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، في مقر إقامته في عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض).

وداء خلال اجتماع ولي العهد والرئيس الموريتاني، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين الدولتين، ومجالات التعاون الثنائي خاصة في الجوانب التنموية والاقتصادية، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر الاجتماع، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد - الوزير المرافق - وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور هزاع المطيري.

وحضر من الجانب الموريتاني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الاقتصاد والصناعة عبدالعزيز ولد الداهي، وزير البترول والمعادن والطاقة محمد ولد عبدالفتاح، وزير التجارة والسياحة سيد أحمد محمود، وزير التنمية الريفية الدي ولد الزين، وزير مدير ديوان رئيس الجمهورية محمد الحويرثي، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة سيدي عالي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ولي العهد السعودي ولي العهد موريتانيا المملكة السعودية الرئيس الموريتاني

أخبار تهمك

بعد خصم النقاط من الزمالك.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

خبير لوائح يفسر لـ"الفجر الرياضي" عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

منذ 34 دقيقة

فرمان ناري من الزمالك ضد عقوبات القمة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

زيدان يتحدي جوارديولا.. تشكيل هجومي لريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 23 ساعة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 10 ساعات

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل بالفيديو| "إكسترا نيوز" تفضح محاولات الإخوان الفاشلة بشأن تشييع جثمان "مبارك"

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على وعود مرتضى منصور بعد خصم النقاط من الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ يوم

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. اتحاد الكرة يُعلن عقوبات الزمالك بعد الانسحاب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بيراميدز يخطط لضم أسطورة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تواصل - السعودية| رسالتان من القيادة إلى رئيس موريتانيا

الأمير محمد بن سلمان يغادر موريتانيا

القيادة تعزي رئيس موريتانيا في وفاة الرئيس الأسبق لموريتانيا

القيادة تعزي الرئيس الموريتاني في وفاة محمد أحمد لولي

ولي العهد يلتقي بوزير الشؤون الخارجية الموريتاني في قصر السلام بجدة

ولي العهد السعودي يلتقي رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:48 م

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

07:42 م

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

07:25 م

تعرف على وعود مرتضى منصور بعد خصم النقاط من الزمالك

07:30 م

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

06:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status