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«كورة لايف» TODAY REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر Yalla Shoot رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع نهائيا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:17 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
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كورة لايف KORA LIVE بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي رابط بث مباشر مباراة الريال (كول كورة) بدون تقطيع، حيث يستضيف مساء هذا اليوم الأربعاء ستاد (سانتياجو برنابيو) في إطار منافسات ثمن نهائي بطولة دوري ابطال اوروبا – مشاهدة بث مباشر لمباراة العملاق البافاري في البطولة الاوروبيةKORA ONLINE.
كول كورة COOL KORA – بث مباشر مباريات دوري أبطال أوروبا، شاهد بث مباشر مباراة REAL MADRIED، حيث تأهل فريق ريال مدريد لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولي، برصيد 11 نقطة، بينما صعد فريق مانشستر سيتي بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، شاهد بث مباشر KOOORA 4 LIVE مباراة ريال مدريد اليوم الأربعاء كورة ستار بث مباشر مباريات الشامبيونزليج.
مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي KOOORA 4 GOAL| متابعة بث مباشر KORA LIVE مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا YALLA SHOOT:
من المتوقع أن يبدأ ريال مدريد مباراته ضد مانشستر سيتي بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: كورتوا
خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ميندي
خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، توني كروس
خط الهجوم: جاريث بيل، كريم بنزيما، إيسكو
ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي مباراته أمام ريال مدريد بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: كايل ووكر، فيرناندينيو، ميندى، لابورت
خط الوسط: دي بروين، رودريجو، سيلفا
خط الهجوم: أجويرو، بيرناردو سيلفا، ستيرلينج
متابعة بث مباشر KORA ONLINE مباراة تشيلسي ضد بايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء| مشاهدة بث مباشر COOL KORA مباراة تشيلسي رابط شغال (يلا لايف) بدون تقطيع:-
تنطلق مباراة ريال مدريد × مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت جرينتش ،و تذاع مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا عبر شاشة قناة بي إن سبورت 3، ويعلق على المباراة (حفيظ دراجي) ويمكنكم متابعة بث مباشر KORA LIVE لمباراة تشيلسي عبر روابط البث المباشر المتاحة عبر موقعنا الفجر الرياضي بدون تقطيع وبجودة فائقة.
ويوفر موقع الفجر الرياضي، روابط بث مباشر KOOORA STAR لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، تابع البث المباشر لمباريات ريال مدريد اليوم، مشاهدة بث مباشر COOL KORA لمباراة MANCHISTER CITY في البطولة الاوروبية على رابط الأسطورة.

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