تابع لايف Real Madrid بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Real madrid يلا شوت بلس الريال رابط يوتيوب

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الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:16 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كورة ستار بث حي ومباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 25 فبراير

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كورة أونلاين، حيث تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية نحو ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد اليوم لمتابعة لقاء دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني صاحب الأرض والجمهور، وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، والتي ستشهد صراعاً بين الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي والفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

Kora live، تنطلق المباراة في التوقيتات التالية مساء اليوم الأربعاء: 22:00 بتوقيت طرابلس والقاهرة والخرطوم، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان وبيروت، 00:00 بتوقيت أبو ظبي ودبي، 21:00 بتوقيت الدار البيضاء والجزائر وتونس، 20:00 بتوقيت جرينتش.

ريال مدريد و مانشستر سيتي الساعة 10 علي قناة 1
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