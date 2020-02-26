Advertisements
Advertisements
Advertisements

بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد ليون في دوري أبطال أوروبا|يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وليون

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:15 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وليون بث مباشر اليوم 26-2-2020 في دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا الأربعاء: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس

بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد ليون في دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال أوروبا في يوم الأربعاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.


ستكون مباراة أولمبيك ليون الفرنسي وضيفه يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، اختباراً صعباً لفريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على أرض ليون “العنيد”. حيث تُذاع مباراة يوفنتوس ضد ليون على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الثانية، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.
Advertisements

أخبار تهمك

زيدان يتحدي جوارديولا.. تشكيل هجومي لريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ ساعة و 11 دقيقة

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل بالفيديو| "إكسترا نيوز" تفضح محاولات الإخوان الفاشلة بشأن تشييع جثمان "مبارك"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خبير لوائح يفسر لـ"الفجر الرياضي" عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

منذ 36 دقيقة

فرمان ناري من الزمالك ضد عقوبات القمة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بيراميدز يخطط لضم أسطورة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. اتحاد الكرة يُعلن عقوبات الزمالك بعد الانسحاب

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على وعود مرتضى منصور بعد خصم النقاط من الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بعد خصم النقاط من الزمالك.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:48 م

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

07:42 م

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

07:25 م

تعرف على وعود مرتضى منصور بعد خصم النقاط من الزمالك

07:30 م

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

06:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status