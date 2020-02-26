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الآن Live| بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. يلا شوت مباشر HD

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:15 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ينتظر اليوم الأربعاء عشاق الكرة العالمية مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد بث مباشر مانشستر سيتي وريال مدريد كورة ستار كورة أون لاين kora extra مانشستر سيتي وريال مدريد بث مباشر yalla shoot كورة جون مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد.

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ريال مدريد و مانشستر سيتي الساعة 10 علي قناة 1
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