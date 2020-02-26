بسبب الارتباط بفتاة.. انتحار شاب شنقًا بالشرقية

تخلص شاب من حياته، اليوم الأربعاء، بالانتحار شنقًا بسبب مروره بأزمة نفسية إثر وقوع خلافات بينه وعائلته لرفضهم ارتباطه بإحدى الفتيات.



تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد تلقي مركز شرطة فاقوس بلاغًا بوفاة شاب إثر قيامه بالانتحار شنقًا.



انتقلت قوة من الشرطة لإجراء الفحوصات والمعاينات اللازمة وتبين أن المتوفي أقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية إثر خلافات مع عائلته لرفضهم ارتباطه بفتاة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق