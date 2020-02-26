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كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ريال مدريد real madrid vs man. city live

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:11 م
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بث مباشر يلا شوت يستضيف نادي ريال مدريد KORA STAR نظيره مانشستر سيتي اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور الستة عشر KORA GOAL من بطولة دوري أبطال أوروبا
موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا
مشاهدة مباراة ريال مدريد عبر بث يلا شوت وستلعب مباراة ريال مدريد KORA LIVE ضد نظيره مانشستر سيتي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا KORA ONLINE في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا
وتذاع مباراة ريال مدريد YALLA SHOOT ضد نظيره مانشستر سيتي عبر قناة Bein Sport hd 1.
بث مباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا
ويقدم موقع الفجر بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد نظيره مانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.
كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد نظيره مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.
مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي:
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ومن المتوقع أن يبدأ زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : تيبو كورتوا.
خط الدفاع : فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - كارفاخال.
خط الوسط : توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - إيسكو.
خط الهجوم : كريم بنزيما.
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد
حراسة المرمى: إديرسون.
خط الدفاع: ووكر، فرناندينهو، لابورت، زيتشينكو.
خط الوسط: دي بروين، رودري، جوندوغان.
خط الهجوم: محرز، أجويرو، برناردو سيلفا.
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