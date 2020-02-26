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زيدان يتحدي جوارديولا.. تشكيل هجومي لريال مدريد ضد مانشستر سيتي

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:52 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
أحمد عصام
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أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا.
خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - ميندي.
خط الوسط : لوكا مودريتش - فالفيردي - كاسيميرو - فرانشيسكو إيسكو.
خط الهجوم : ڤينسيوس جونيور - كريم بنزيما.

وتعرض فريق ريال مدريد لهزيمة قاسية على يد فريق ليفانتي بالجولة الماضية من الدوري الإسباني بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.
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الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي زيدان ريال مدريد جوارديولا

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