ساسي يتحدث عن انجازه مع الزمالك التاريخي

عبر التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، عن سعادته بتتويجه مع الفريق الأبيض بلقبي كأس السوبر الإفريقي والمصري، على طريقته الخاصة.

عبر التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، عن سعادته بتتويجه مع الفريق الأبيض بلقبي كأس السوبر الإفريقي والمصري، على طريقته الخاصة.

ونشر ساسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» صور تجمعه بزملائه في الفريق طارق حامد، وأشرف بن شرقي، ومحمد أبو جبل، ودون عليهم بعنوان:" كأسين سوبر في 6 أيام هو شئ إستثنائي".

ونشر ساسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» صور تجمعه بزملائه في الفريق طارق حامد، وأشرف بن شرقي، ومحمد أبو جبل، ودون عليهم بعنوان:" كأسين سوبر في 6 أيام هو شئ إستثنائي".

وفاز الزمالك على الترجي بنتيجة 3-1 في بطولة كأس السوبر الإفريقي، قبل أن يفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 في السوبر المصري.

وفاز الزمالك على الترجي بنتيجة 3-1 في بطولة كأس السوبر الإفريقي، قبل أن يفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 في السوبر المصري.