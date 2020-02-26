"مبيحضرلوش أكتر من 3000 شخص".. محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى

رد الفنان محمد رمضان، على ما قاله الملحن عمرو مصطفى من خلال مكالمته الهاتفية في برنامج القاهرة المذاع على قناة الحدث اليوم أن حفلات محمد رمضان لا تتعدى الـ3000 شخص.



وقام "رمضان بمشاركة فيديو من إحدى حفلاته وذكر تعليقا عليه قائلا: "المداخلة الهاتفية للملحن عمرو مصطفى مع الإعلامية لميس الحديدي لكن على فيديوهات بسيطة من حفلاتي في الساحل الشمالي والرياض ومراكش بس الحمد لله #ثقه_في_الله_نجاح".



وذكر عمرو مصطفى سابقا أنه لن يقوم بالتلحين لمحمد رمضان مرة أخرى ولو أخد المليارات وأن السبب في وجود المهرجات وانتشارها عدم وجود بديل والدليل عند طرح ألبوم الهضبة انصرف الجمهور عن الاستماع إلى ما يسمى بالمهرجانات.

