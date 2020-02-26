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رفضاً لحكومة "علاوي".. اندلاع تظاهرة في محافظة ذي قار العراقية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:21 م
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بوابة الفجر
وكالات
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اندلعت تظاهرة لشيوخ عشائر محافظة ذي قار في العراق، مساء اليوم الأربعاء؛ لرفض حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، ويتمسك المحتجون برفض الحكومة، معتبرين أنه امتداد للأحزاب، ويطالبون بحكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

هذا واعتبر محمد علاوي، أن البرلمان سيصوت يوم غدًا الخميس على أول حكومة مؤلفة من وزراء مستقلين وأكفاء.

وذكر في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "غدا سيكون التصويت على أول تشكيلة حكومية من مرشحين ومستقلين أكفاء ونزيهين، وستعيد الحكومة للشعب حقه وللعراق هيبته".

وأضاف: "غدا موعد التقاء الشرفاء من أعضاء مجلس النواب وأصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع الشعب الذي قاوم القتل والقمع. إلى ذلك، اعتبر أن شعب العراق ونوابه سيطوون غداً صفحة المحاصصة.

واستبعد تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر تأجيل أو إلغاء جلسة التصويت على التشكيلة الوزارية، في الوقت الذي لا يزال من غير الواضح عدد المقاطعين لجلسة البرلمان الخميس، أو الرافضين تمرير تشكيلة علاوي.

وأكد حصول الحكومة القادمة على تواقيع أكثر من 180 نائباً حتى الآن وهو رقم كاف لتشكيل الحكومة، واستبعد تحالف الفتح بزعامة هادي العامري عقد الجلسة الخميس؛ لعدم قيام رئيس الوزراء المكلف بإرسال أسماء الوزراء إلى البرلمان حتى الآن.

وكان رئيس الوزراء العراقي المكلف، قد تحدث يوم أمس الثلاثاء، عن "مخطط" لإفشال تمرير حكومته عن طريق دفع مبالغ باهظة للنواب.

وقال في تغريدة على "تويتر": "هناك مخطط لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات، لأن الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين، ويتمثل هذا المخطط بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سرياً"، مضيفا أنه "يأمل أن تكون هذه المعلومة غير صحيحة".

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الكلمات المفتاحية

علاوي العراق الحكومة العراقية

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