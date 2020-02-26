شيرين لجمهورها: "أدعولي أحمل من حسام عشان بحبه أوي" (فيديو)

نفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، نبأ حملها المتداول خلال الفترة الماضية، والذي كثر الحديث عنه وتناقله الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت شيرين في لقاء لها في برنامج "ET بالعربي"، : "ادعولي من قلبكم ربنا يرزقني بطفل منه، لأني بحبه أوي، وكتر الدعاء بيغير القدر، وأكيد ربنا له حكمة في تأخير الخِلفة".





وأضافت شيرين أن سبب انتشار هذه الاخبار هو طلبها من زوجها الفنان حسام حبيب أن يحملها من على المسرح في حفلها بجامعة الشرق الأوسط الأمريكية بالكويت، منذ أيام، ما زاد الشكوك حول تلك الشائعة بـ تصرفها الذي اعتبره البعض تصرفا عفويا، قائلة: "الناس من كتر حبها في الكابل ده، عايزين يشوفوا أطفال منهم".





وأكدت "عبد الوهاب" أنها ستعلن للجمهور بمجرد الحمل: "ياريت تفهموا، أول معرف مش هقدر أخبي عليكم أكتر من يومين تلاتة".