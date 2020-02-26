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الأرصاد: استمرار الرياح المثيرة للغبار في 4 مناطق بالمملكة.. الخميس

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:25 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، عن توقعات طقس غدًا الخميس، وقالت: "استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة".

وقالت الأرصاد، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "المنطقة الشرقية ونجران تتعرضان لغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية، وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية".

وأضافت: أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وتابعت: بينما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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المملكة السعودية الأرصاد

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