الأرصاد: استمرار الرياح المثيرة للغبار في 4 مناطق بالمملكة.. الخميس





كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، عن توقعات طقس غدًا الخميس، وقالت: "استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة".





وقالت الأرصاد، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "المنطقة الشرقية ونجران تتعرضان لغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية، وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية".





وأضافت: أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.





وتابعت: بينما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.



