Advertisements
Advertisements
Advertisements

"مستند".. لائحة لجنة المسابقات بعد اعتبار الزمالك منسحب أمام الأهلي وخصم ثلاث نقاط

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:24 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

 

أعلن اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على العقوبة التى ستوقع على نادى الزمالك، بعدما لم يحضر الأبيض لستاد القاهرة الدولى لمواجهة النادي الأهلي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، ليقوم حكم اللقاء الليتواني جيديميناس ماسيكا بإنهاء المباراة بعد 20 دقيقة فقط من تواجد الاهلي داخل الملعب.

 

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك ، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

 

وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.

"مستند".. لائحة لجنة المسابقات بعد اعتبار الزمالك منسحب أمام الأهلي وخصم ثلاث نقاط
"مستند".. لائحة لجنة المسابقات بعد اعتبار الزمالك منسحب أمام الأهلي وخصم ثلاث نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

بيراميدز يخطط لضم أسطورة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على وعود مرتضى منصور بعد خصم النقاط من الزمالك

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. اتحاد الكرة يُعلن عقوبات الزمالك بعد الانسحاب

منذ ساعتين و 38 دقيقة

بعد خصم النقاط من الزمالك.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان ناري من الزمالك ضد عقوبات القمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل بالفيديو| "إكسترا نيوز" تفضح محاولات الإخوان الفاشلة بشأن تشييع جثمان "مبارك"

منذ حوالي 3 ساعات

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

"مستند".. لائحة لجنة المسابقات بعد اعتبار الزمالك منسحب أمام الأهلي وخصم ثلاث نقاط

منذ 38 دقيقة

اتحاد الكرة يستقر على عقوبة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:48 م

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

07:42 م

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

07:25 م

تعرف على وعود مرتضى منصور بعد خصم النقاط من الزمالك

07:30 م

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

06:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status