على أنغام عمرو دياب وتامر حسني.. الفرق الأوربية تحتفل بفوزها في النهائيات

بايرن ميونيخ يستعين بتامر حسني



وكانت آخر تلك الوقائع، عندما احتفل نادي بايرن ميونيخ الألماني، بثلاثية إسقاط نظيره الإنجليزي تشيلسي، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على طريقته الخاصة، خاصة أنه بشكل كبير وضع قدمًا في ربع نهائي البطولة الأوروبية.



واستعانت الصفحة الرسمية لبايرن ميونيخ على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأغنية للفنان تامر حسني، من أجل الاحتفال بالفوز الساحق على بايرن ميونيخ، وكتبت: حلو المكان، جينا الليلة دي نسهر فيه ونغني كمان".



واستطاع بايرن ميونيخ أن يخطف فوزًا هامًا خارج ملعبه من نظيره تشيلسي، بثلاثية نظيفة، في إطار ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، على أن يعود لمواجهته في لقاء الحسم يوم 18 من شهر مارس المقبل.



مانشستر سيتي يستعين برامي جمال



وفي 12 فبراير الجاري، استعانت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بأغنية "سقف" للمطرب والملحن رامي جمال، التي تم طرحها مؤخرا.



ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" صورة لمدرب الفريق جوارديولا وتم التعليق عليها: " ولو الظروف هتسخف، سقف سقف.. اوعى توقف".



ومن جانبه رد رامي جمال من حسابه الرسمي على التغريدة أيضا وكتب: "برغم اني مشجع لليڤر طبعًا علشان (محمد صلاح) إلا أني كنت بشجعكم قبل ما يروح.. انتو عارفين الحب بقي..إلا أني عارف وبتمني إنكم تعدو المرحله دي ونسقف ليكم وفعلا مهما تسخف سقف".



ليفربول يستعين بعمرو دياب



وفي 2 فبراير، نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الانجليزي علي حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة النجم محمد صلاح.



واستعانت بـ اغنية للفنان عمرو دياب من خلال هذا التعليق علي الصورة: "اللي عنده ضحكة زي دية، اللي جميع اهدافه مش عادية".



من آن لآخر، تعتمد الأندية الأوربية على المطربين المصريين من أجل إرسال رسالة بعينها عن شيء معين، وذلك من خلال الاستعانة بكلمات أغنياتهم ونشرها على صفحاتهم بالسوشيال ميديا.