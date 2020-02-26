Advertisements
Advertisements
Advertisements

على أنغام عمرو دياب وتامر حسني.. الفرق الأوربية تحتفل بفوزها في النهائيات

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:44 م
Advertisements
عمرو دياب وتامر حسني
عمرو دياب وتامر حسني
الفجر الفني
Advertisements
من آن لآخر، تعتمد الأندية الأوربية على المطربين المصريين من أجل إرسال رسالة بعينها عن شيء معين، وذلك من خلال الاستعانة بكلمات أغنياتهم ونشرها على صفحاتهم بالسوشيال ميديا.

بايرن ميونيخ يستعين بتامر حسني 

وكانت آخر تلك الوقائع، عندما احتفل نادي بايرن ميونيخ الألماني، بثلاثية إسقاط نظيره الإنجليزي تشيلسي، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على طريقته الخاصة، خاصة أنه بشكل كبير وضع قدمًا في ربع نهائي البطولة الأوروبية.

واستعانت الصفحة الرسمية لبايرن ميونيخ على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأغنية للفنان تامر حسني، من أجل الاحتفال بالفوز الساحق على بايرن ميونيخ، وكتبت: حلو المكان، جينا الليلة دي نسهر فيه ونغني كمان".

واستطاع بايرن ميونيخ أن يخطف فوزًا هامًا خارج ملعبه من نظيره تشيلسي، بثلاثية نظيفة، في إطار ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، على أن يعود لمواجهته في لقاء الحسم يوم 18 من شهر مارس المقبل.

مانشستر سيتي يستعين برامي جمال

وفي 12 فبراير الجاري، استعانت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بأغنية "سقف" للمطرب والملحن رامي جمال، التي تم طرحها مؤخرا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" صورة لمدرب الفريق جوارديولا وتم التعليق عليها: " ولو الظروف هتسخف، سقف سقف.. اوعى توقف".

ومن جانبه رد رامي جمال من حسابه الرسمي على التغريدة أيضا وكتب: "برغم اني مشجع لليڤر طبعًا علشان (محمد صلاح) إلا أني كنت بشجعكم قبل ما يروح.. انتو عارفين الحب بقي..إلا أني عارف وبتمني إنكم تعدو المرحله دي ونسقف ليكم وفعلا مهما تسخف سقف".

ليفربول يستعين بعمرو دياب

وفي 2 فبراير، نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الانجليزي علي حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة النجم محمد صلاح.

واستعانت بـ اغنية للفنان عمرو دياب من خلال هذا التعليق علي الصورة: "اللي عنده ضحكة زي دية، اللي جميع اهدافه مش عادية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليفربول عمرو دياب سقف رامي جمال تشيلسي بايرن ميونخ

أخبار تهمك

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ يوم

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

خبير لوائح يفسر لـ"الفجر الرياضي" عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

منذ 35 دقيقة

فرمان ناري من الزمالك ضد عقوبات القمة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

بيراميدز يخطط لضم أسطورة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل بالفيديو| "إكسترا نيوز" تفضح محاولات الإخوان الفاشلة بشأن تشييع جثمان "مبارك"

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. اتحاد الكرة يُعلن عقوبات الزمالك بعد الانسحاب

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يتحدي جوارديولا.. تشكيل هجومي لريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على وعود مرتضى منصور بعد خصم النقاط من الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بعد خصم النقاط من الزمالك.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد إجراء قرعة ثمن النهائي.. مواجهات بالجملة تحدث لأول مرة في دوري أبطال أوروبا

مانشتسر سيتى على تويتر: "لو الظروف هتسخف سقف".. ورامى جمال يرد: "بشجع الليفر"

المؤلفين والملحنين" تهنئ عمرو دياب ورامي جمال بنجاح أعمالهم الجديدة

تشكيل بايرن ميونيخ الرسمي ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت yalla shoot مشاهدة مباراة تشيلسي وبايرن ميونيخ بث مباشر كورة لايف Hd

يلا kora مشاهدة مباراة تشيلسي وبايرن ميونيخ yalla shoot بث مباشر مباراة تشيلسي ضد بايرن ميونيخ kora live

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:48 م

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

07:42 م

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

07:25 م

تعرف على وعود مرتضى منصور بعد خصم النقاط من الزمالك

07:30 م

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

06:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status