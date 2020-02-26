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بسبب "كورونا".. إيران تفرض قيودًا على التنقل داخل البلاد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:15 م
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بوابة الفجر
الفجر
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فرضت إيران، مساء اليوم الأربعاء، قيودًا على التنقل داخل البلاد بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد، وفقًا لفضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، إصابة 44 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وشهدت إيران، أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا خارج الصين؛ حيث ظهر الفيروس في أواخر العام الماضي، فيما حثت وزارة الصحة الإيرانية على البقاء في منازلهم.

وكانت إيران قد أكدت وفاة أول شخصين في قم، خلال الأسبوع الماضي، وخضوع عدد من الأشخاص للحجر الصحي لكن وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء قالت، إن 320 شخصًا نقلوا إلى المستشفى.

ويأتي تفشي المرض في إيران في الوقت الذي يواجه فيه حكامه من رجال الدين ضغوطًا أمريكية متزايدة تضرب الاقتصاد بشدة.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس إيران

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