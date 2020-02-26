Advertisements
تكليف وكيل صحة الدقهلية نائبًا للبعثة الطبية المصرية بالسعودية
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:20 م
Advertisements
محمد كشك
Advertisements
أصدرت وزيرة الصحة قرارًا بتكلف الدكتور حازم توفيق أحمد الفيل مدير مستشفى ناصر للبحوث والعلاج برئاسة البعثة الطبية المصرية المقرر إيفادها إلى المملكة العربية السعودية لموسم حج ١٤٤١هـ -٢٠٢٠م.
وتصمن القرار تكليف الدكتور سعد عبداللطيف مكي مدير مديرية الشئون الصحية بالدقهلية بالعمل نائبًا لرئيس البعثة، وإلزم القرار الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
وتصمن القرار تكليف الدكتور سعد عبداللطيف مكي مدير مديرية الشئون الصحية بالدقهلية بالعمل نائبًا لرئيس البعثة، وإلزم القرار الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
Advertisements