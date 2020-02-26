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حبس شاب لممارسته الشذوذ الجنسي بالعجوزة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:15 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، حبس شاب شاذ جنسيًا، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاستقطاب الزبائن وممارسة الشذوذ الجنسي.

واستمعت النيابة، لأقوال المتهم في واقعة استقطاب الزبائن عن طريق أحد المواقع الإباحية لممارسته الشذوذ الجنسي، أكد أنه المرة الأولى لممارسة هذا الفعل، مشيرًا أنه لجأ لذلك لاحتياجه للأموال لمروره بضائقة مالية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم يعمل مساعد تمريض، وقام بالتواصل مع أحد الأشخاص عن طريق الموقع الإباحي، واتفق على المبلغ المالي والمقابلة بشارع جامعة الدول العربية، للذهاب لأحد الشقق لممارسة الشذوذ.

كانت تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط شاب شاذ جنسيًا ويدعى "أحمد.م" يبلغ من العمر ٣٢ عامًا، حيث قام بإنشاء صفحة على أحد مواقع الإباحية، للإعلان عن ممارسة الشذوذ الجنسي واستقطاب الزبائن، بمنطقة العجوزة مقابل مبلغ مادي يقدر ٢٠٠٠ جنيه في الساعة، ويقوم عن طريق الصفحة بعرض معلومات ومحادثات لاستقطاب الزبائن.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهم للتواصل معه على أنه يريد ممارسة الشذوذ الجنسي معه، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب وتم ضبط المتهم والقبض عليه.

وبمواجهته اعترف بقيامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لراغبي المتعة الجنسية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.
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ضبط شاذ شاب شاذ النيابة العجوزة

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