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أحمد فلوكس يكشف عن حقيقة مقاضاته لشقيقته بعد سرقة حسابه على "فيسبوك"

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:06 م
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احمد فلوكس
احمد فلوكس
لمياء محمد
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أثارت مؤخرًا منشورات مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعًا حول ما يحدث مع الفنان أحمد فلوكس، وما يخبر به جماهيره ومتابعيه من خلال حسابه الخاص على موقع "فيسبوك".  

وكتب الفنان "فلوكس"، في أحدث منشوراته تفاصيل عن ارتباطه بفتاة لم يذكر اسمها، أنه تقدم لها لخطبتها ولكنها طلبت أن يكون الزواج عرفي، ما أثار حيرة الجماهير والمتابعين له حول هذا  الفعل. 

وكتب أحمد فلوكس في منشوره على حسابه الرسمي على "فيسبوك": "روحت اجوز واحدة بنت ناس ومن عيلة وبتوع ربنا وبتكلم بجد، بقولها نتجوز قالتلي ماشي بس عرفي". 

وتابعه بمنشور آخر بعد تفاعل الجمهور قائلا فيه :"هقولكم على اسمها النهاردا بالليل علشان لازم تعرفوا حقيقتها ... غلاوية وكياده وغيورة وفاكرة نفسها هيفاء وهبي". 

يذكر أن تعرض الفنان أحمد فلوكس للعديد من الأزمات المتتالية مؤخرا، حيث انتشرت عدة أخبار عن مقضاته لشقيقته لسرقة حسابه الشخصي على "فيسبوك" أكثر من مرة. 

وكشف "فلوكس" حقيقة تورطه في منشورات عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، والتي قال فيها أنه رغب من الزواج من فتاة، وتقدم لها بشكل رسمي بعدما رآى أنها من عائلة جيدة، إلا أنها فاجآته بشرط أن يكون الزواج عرفيا. 

وأوضح "أحمد"، في منشور طويل عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، حقيقة رفعه قضية على شقيقته وأنه لا يمكنه أن يفعل ذلك، وأن حسابه مخترق منذ 10 شهور. 

وأوضح ذلك بالتفصيل في منشور مطول وكتب :"أولا بشكر كل من بعتلي وقالي على موضوع الأكونت بتاعي إنه اتهاك، والحقيقه هو بقى له أكتر من 10 أيام كل شويه بيتهاك وبرجعه، ويتهاك و ينزل صور ليا وحاجات شخصية وكلام ليس لي أي علاقه به، وكان فيه مشكله وعلشان كده غيرنا الصوره من كام يوم، وطلعت لايف كتير وعملت أكونت تاني تحسبا لو حصل له حاجة".

وقال متابعا :"ثانيا أحب اوضح بعض النقاط المهمة.. بالنسبة لموضوع حبس شقيقتي. . أنا لم أقاض أختي ولكن عند سرقه صفحتي من أكثر من 10 شهور، وتم عمل محضر بذلك لأن الصفحة موثقة فكان لابد عمل المحضر لإخلاء مسئوليتي عن أي موضوع يتم نشره عليها ولم يكن ضد أختي.. لم يتم تبليغي بمجريات التحريات، وعرفت زيي زيكم بالضبط من الصحافة".

 وأوضح "فلوكس" حقيقة الأمر بخصوص منشورات أعلن فيها أنه تقدم لفتاة للزواج منها ولكنها أصرت أن يكون الزواج عرفي. 

حيث أكد أنه لم يفعل ذلك وهذه ليست أخلاقه، وأن من يعرفه جيدا يعرف أنه لا يقدم على مثل هذه الأفعال السيئة، والتي تسئ لاسمه واسم عائلته.

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