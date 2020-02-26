تعرف على المواجهات القادمة لرباعى قمة الصعيد





إثارة ومتعة ومتابعة كبيرة تشهدها مباريات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى قبيل انتهاء المسابقة بست اسابيع ، وبعد مرور 16 جولة تتنافس فرق بنى سويف والبنك الأهلى والالمونيوم وشبان قنا على خطف بطاقة الصعود للدورى الممتاز .



الفجر الرياضى يسرد أهم ملامح المنافسة على خطف بطاقة الصعود للدورى الممتاز للخمس فرق بمقدمة الجدول رقميا وفنيا .



بنى سويف يتصدر الفنى :-



لا حديث بالشارع الكروى السويفى سوى عن التشبث بأعمال الصعود للدورى الممتاز هذا الموسم ، حلم 3 مليون سويفى كاد أن يتحقق بالموسم الماضى حتى الجولات الأخيرة ولكن انهاه الفريق الاسوانى ، وخلال الموسم الجديد وبقيادة فنية جديدة لحسن موسي ينتاب جماهير بنى سويف تحقيق الحلم خاصة فى ظل الاستعدادات القوية والتدعيمات الفنية العديدة التى أجراها مسوؤلى النادى بالانتقالأت الصيفية والشتوية املا فى الصعود للدورى الممتاز .



رقميا وخلال 16 جولة نجح الفريق السويفى فى تحقيق الفوز فى 10 مباريات وتعادل فى اربع مباريات فيما تلقى الخسارة بمباراتين أمام الالمونيوم ولبنك الأهلى ، ليحصد الفريق 340 نقطة محتلا المركز الاول بجدول الترتيب .



وينتظر الفريق عدة مواجهات قوية خلال الفترة القادمة حيث يحل ضيفا على الإعلاميين وبعدها يستضيف ديروط بملعب استاد بنى سويف ثم يحل ضيفا على نظيره الفيوم الرياضى وبعدها يستضيف شقيقه تليفونات بنى سويف ثم يحل ضيفا على البنك الأهلى ويختتم المسابقة بلقاء طهطا بملعب استاد بنى سويف الرياضى .



البنك الأهلى الطامح للصعود : -



الفريق القاهرى أنضم للمشاركة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى عقب اتفاق أندية الصعيد على عدم تواجد اى من الأندية الهابطة لدورى القسم الثانى بالمجموعة ، وخلال موسم اول بالقسم الثانى حتى الآن يسير البنك الأهلى بقيادة مديره الفنى عيد مرازيق بالشكل المتميز خاصة فى ظل الاستعداد الجيد للمسابقة وتدعيم صفوف الفريق .



رقميا وخلال 16 جولة ماضية نجح الفريق فى تحقيق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 5 مباريات بينما تلقى الهزيمة بمباراتين أمام المنيا والالمونيوم ، ليحصد الفريق حتى الآن 32 نقطة بالبطولة محتلا المركز الثانى .



وينتظر الفريق عدة مواجهات قوية وحاسمة حيث يستضيف طهطا الرياضى بالجولة السابعة عشر ثم يحل ضيفا على الشبان المسلمين بالجولة الثامنة عشر ثم يستضيف سوهاج الرياضى بالجولة التاسعة عشر ويحل بعدها ضيفا على المنيا الرياضى بالجولة العشرين ثم يستضيف بنى سويف الرياضى بالجولة 21 ويختتم المسابقة بلقاء بترول اسيوط بملعبه باسيوط .



الالمونيوم يأمل استعادة ذكريات الممتاز : -



تنتاب أبناء نجع حمادى حلم المشاركة بالدورى الممتاز مجددا بعد غياب لسنوات وفى إطار مساعيهم لتحقيق الحلم ، يخوض ياسر الكنانى مهمته التدريبية بالفريق منذ منتصف القسم الثانى بالنسخة الماضية ، وخلال فترة الإعداد حرص الكنانى على الاستعانة بالعديد من اللاعبين أصحاب الخبرة والشباب ، وظهر الفريق القناوى بشكل متميز فنيا بالعديد من المباريات بجانب قوته الكبيرة بملعبه واستفادته من التواجد الجماهيري بالمباريات .



رقميا وخلال 16 جولة ماضية نجح الفريق فى تحقيق الفوز فى 9 مباريات وتعادل بمباراتين فيما خسر الفريق اربع مباريات أمام الفيوم وتليفونات بنى سويف والبنك الأهلى وبنى سويف ، ليحصد أبناء الالمونيوم 32 نقطة بالمركز الثالث .



وينتظر الفريق عدة مواجهات قوية وحاسمة خلال الفترة القادمة حيث يحل ضيفا بالجولة القادمة على بترول اسيوط ثم يستضيف طهطا وبعدها يحل ضيفا على الإعلاميين وبعدها يستضيف شبان قنا ويحل ضيفا على ديروط ويختتم مبارياته بمباراة سوهاج باستاد سوهاج الرياضى .



شبان قنا اكسبريس الصعيد :-



بقيادة فنية لكمال الزين وبسلاح الجماهير والشباب الطامح للتألق يسير أبناء شبان قنا على الطريق الصحيح خاصة عقب صعودهم القسم الثانى ورغم تلقى الفريق خسارة كبيرة أمام بنى سويف بملعبه برباعية نظيفة الآن أن الفريق أصبح اكسبريس الصعيد وبعبع للعديد من الأندية الكبيرة وتفوق على أندية جماهيرية وعريقة بالمسابقة ، ورغم قلة الإمكانيات المادية وانخفاض سقف التعاقدات لدى لاعبي الفريق إلا أن كتيبة كمال الزين تقدم موسما استثنائيا رائعا أصبح حديث جماهير الصعيد بشكل خاص ، ولا يزال حلم الصعود للدورى الممتاز يراود شباب شبان قنا خاصة فى ظل فارق 5 نقاط فقط مع المتصدر .



رقميا وخلال 16جولة نجح الفريق فى تحقيق الفوز فى 8 مباريات وتعادل الفريق فى 6 مباريات فيما تلقى خساراتين فقط أمام بنى سويف وتليفونات بنى سويف ، ليحصد الفريق 32 نقطة محتلا المركز الرابع بجدول الترتيب .



ترتيب المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى



1 - بنى سويف 34 نقطة



2 - البنك الأهلى 32 نقطة



3 - الالمونيوم 32 نقطة



4 - شبان قنا 30 نقطة



5 - سوهاج 22 نقطة



6 - تليفونات بنى سويف 22 نقطة



7 - بترول اسيوط 21 نقطة



8- المنيا 19 نقطة



9 - الإعلاميين 18 نقطة



10 - الفيوم 15 نقطة



11 - طهطا 10 نقاط



12 - ديروط 7 نقاط