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المئات من أهالي الإسكندرية يشيعون جثمان الشهيد المجند "كريم أحمد" (صور)

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:09 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شيع المئات من أهالي الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد المجند كريم أحمد طه أحمد تيره، والذي استشهد بشمال سيناء، وذلك بحضور اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، نيابة عن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتقدم سكرتير عام محافظة الإسكندرية، مشَيِّعي جنارة الشهيد  وذلك في جنازة عسكرية مهيبة بحضور اللواء خالد سلامة مساعد مدير الأمن، والعقيد تامر عبد الفتاح المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من ضباط  وأفراد وجنود القوات المسلحة.

وأدى الحضور صلاة الجنازة على الشهيد، وقدم السكرتير العام واجب العزاء لرجال القوات المسلحة، وإلى أسرة الشهيد مؤكدا لهم أن الشهيد نال الشرف العظيم أثناء دفاعه وحمايته لوطنه، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وزويه الصبر والسلوان.
المئات من أهالي الإسكندرية يشيعون جثمان الشهيد المجند "كريم أحمد" (صور)
المئات من أهالي الإسكندرية يشيعون جثمان الشهيد المجند "كريم أحمد" (صور)
المئات من أهالي الإسكندرية يشيعون جثمان الشهيد المجند "كريم أحمد" (صور)
المئات من أهالي الإسكندرية يشيعون جثمان الشهيد المجند "كريم أحمد" (صور)
المئات من أهالي الإسكندرية يشيعون جثمان الشهيد المجند "كريم أحمد" (صور)
المئات من أهالي الإسكندرية يشيعون جثمان الشهيد المجند "كريم أحمد" (صور)
المئات من أهالي الإسكندرية يشيعون جثمان الشهيد المجند "كريم أحمد" (صور)
المئات من أهالي الإسكندرية يشيعون جثمان الشهيد المجند "كريم أحمد" (صور)
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مصر صلاة الجنازه جنازه عسكريه الرى اخبار

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