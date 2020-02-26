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مواجهات نارية لفرق بنى سويف بالجولة 12 بالقسم الرابع

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:09 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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تقام الجمعه القادمة منافسات الجولة 12 بدورى القسم الرابع ببنى سويف والتى تشهد منافسة شديدة على الصعود بين فرق معلمين الواسطى و اهناسيا ومركز شباب الفشن .

وشهدت مباريات الجولة الماضية إحراز 9 أهداف فقط باربع مباريات كما شهدت تفوق لاهناسيا ومنافسته الشديدة على الصدارة بجدول الترتيب مع نظيره معلمين الواسطى .

معلمين الواسطى ' لافازا ' بقيادة مديره الفنى احمد بدوى يستضيف مركز شباب الواسطى فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين خاصة لأبناء " لافازا " الطامحين فى تعويض الخسارة الماضية أمام باروط بجانب التشبث بالصدارة وعدم فقدان اى نقاط بالفترة الحالية فيما يطمح مركز. شباب الواسطى لتحسين نتائجهم والتقدم لمركز متقدم .

فيما يحلمركز شباب باروط بقيادة مديره الفنى محمد حسن ضيفا على بوش الرياضى " ليدرز " بمباراة تحصيل حاصل الفريقان حيث يسعى الفريقان لتحسين نتائجهم فقط .

ويحل مركز شباب ضيفا ثقيلا على مركز شباب اهناسيا بمباراة قوية ونارية حيث يسعى أصحاب الأرض لاقتناص الثلاث نقاط لانتزاع صدارة المجموعة فيما يسعى أبناء الفشن للفوز للعودة للمنافسة .

ويستضيف سمسطا الرياضى نظيره الشبان المسلمين فى لقاء هام للفريقان لتحسين ترتيبهم بجدول المسابقة .



ترتيب القسم الرابع ببنى سويف .

1 - معلمين الواسطى 26 نقطة

2 - اهناسيا 26 نقطة

3 - مركز شباب الفشن 21 نقطة

4 - الشبان المسلمين 16 نقطة

5 - سمسطا الرياضى 15 نقطة

6 - باروط 14 نقطة

7 - مركز شباب الواسطى 7 نقاط

8 - بوش الرياضى صفر
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