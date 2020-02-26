تباين مؤشرات البورصات الأوروبية في الختام





أغلقت مؤشرات البورصات الأوروبية على تباين بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار المخاوف من تحول فيروس كورونا لوباء عالمي، وكان قطاع السفر الأسوأ من حيث الأداء بتراجع بلغ نحو 2 بالمائة.





ودعا رئيس الوزراء الإيطالي "جوسبي كونتي" بالأمس إلى نشر تقارير هادئة وأقل إثارة، قائلاً: "لقد حان الوقت لتهدئة هذه اللهجة، يجب علينا التوقف عن الذعر"، بحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.









واستقر مؤشر "ستوكس 600" عند مستوى 404.6 نقطة.





وارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل 7042.4 نقطة.





وصعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.09 بالمائة ليسجل 5684.5 نقطة.





وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 12774.8 نقطة.





وقفز مؤشر "فوتسي إم.بي.آي" الإيطالي بنحو 1.4 بالمائةعند مستوى 23422.5 نقطة.





وارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 1.0893 دولار.