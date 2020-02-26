Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحالة 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار في المخدرات بمنطقة بدر للجنايات

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:05 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
Advertisements
أمرت النيابة العامة بمدينة بدر، إحالة 3 عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقصد الاتجار بها إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين هما "س.م" سائق، "ك.ف"، ح.م عاطلين وش بتفتيشهم عثر بحوزتهم علي كمية من الحشيش والاستروكس بقصد التربح وتحقيق ارباح سريعة غير مشروعة. 

وبمواجهتهما بالواقعة المنسوبة اليهم على النحو المشار واقروا بها وبحيازتهما على ٤٥٠ قطعة حشيش، ٢٥٠ جرام استروكس، ومبلغ ٣٤٠٠ من متحصلات تجارتهم.

يذكر أنه وردت معلومات لقسم شرطة بدر تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدايرة القسم وباجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم عثر بحوزتهم علي كمية من مخدر الحشيش والاستروكس وبسوالهم أقروا بامتلاكهم للمضبوطات بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

بدر النيابة العامة المخدرات

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

منذ ساعة

عاجل.. السيسي يحسم موقفه من حضور جنازة مبارك

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يخطط لضم أسطورة الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

منذ ساعة و نصف

تعرف على وعود مرتضى منصور بعد خصم النقاط من الزمالك

منذ ساعة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ يوم

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

منذ أقل من ساعة

اتحاد الكرة يستقر على عقوبة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل بالفيديو| "إكسترا نيوز" تفضح محاولات الإخوان الفاشلة بشأن تشييع جثمان "مبارك"

منذ ساعتين و 45 دقيقة

فرمان ناري من الزمالك ضد عقوبات القمة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تعليق قوي من مصر على غياب إثيوبيا عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الأهلي في مران الفريق قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

رسميًا.. اتحاد الكرة يُعلن عقوبات الزمالك بعد الانسحاب

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الهيروين والاستروكس المخدر قبل ترويجهم بالقليوبية

"عصابة الإخوات".. التحفظ على 3 أشقاء بحوزتهم 2 كيلو "حشيش" بالشرقية

حبس عاطلين لاتهامهما بترويج الحشيش بالتجمع الخامس 4 أيام

حبس عاطل ضبط بحوزته 45 قطعة حشيش في المعصرة

الحبس 4 أيام عاطلين لحيازتهما الاستروكس والحشيش بالتجمع

"12 كيلو استروكس".. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار في "الكيف" بالمرج

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:48 م

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

07:42 م

عاجل.. أول رد من مرتضى منصور بعد عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

06:56 م

عاجل - أول قرار من الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

07:25 م

تعرف على وعود مرتضى منصور بعد خصم النقاط من الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status