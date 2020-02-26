إحالة 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار في المخدرات بمنطقة بدر للجنايات



وبمواجهتهما بالواقعة المنسوبة اليهم على النحو المشار واقروا بها وبحيازتهما على ٤٥٠ قطعة حشيش، ٢٥٠ جرام استروكس، ومبلغ ٣٤٠٠ من متحصلات تجارتهم.



يذكر أنه وردت معلومات لقسم شرطة بدر تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدايرة القسم وباجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم عثر بحوزتهم علي كمية من مخدر الحشيش والاستروكس وبسوالهم أقروا بامتلاكهم للمضبوطات بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

أمرت النيابة العامة بمدينة بدر، إحالة 3 عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقصد الاتجار بها إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين هما "س.م" سائق، "ك.ف"، ح.م عاطلين وش بتفتيشهم عثر بحوزتهم علي كمية من الحشيش والاستروكس بقصد التربح وتحقيق ارباح سريعة غير مشروعة.