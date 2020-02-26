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إصابة عروسان انهارت بهم شرفة عقار بالإسكندرية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:58 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار شرفة شقة سكنية بعقار قديم مأهول بالسكان، وتسبب في إصابة عروسان، وكلفت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وإعداد تقرير حول الواقعة.

كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بسقوط شرفة إحدى شقق عقار قديم بمنطقة ميامى، وإصابة شاب وشابة بعدة إصابات بالجسد وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقل علي الفور ضباط مباحث القسم، وقيادات حى المنتزه أول، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط شرفة إحدى شقق عقار قديم بمنطقة ميامي، حال تواجد عروس وعروسه بشرفة الشقة، كما تبين أن العقار قديم مكون من 5 طوابق ومأهول بالسكان.

ووضعت الأجهزة الأمنية حواجز حديدية حول العقار لتأمين المارة، وجري رفع الأنقاض، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وأُخطرت النيابة لتباشر التحقيق.
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شرفة عقار حوادث الاسكندرية اصابة

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