تدريب طلاب جامعة الفيوم على استخدام نظام الاختبارات الإلكترونية (صور)

تحت رعاية الدكتورأحمد جابر شديد رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور خالد عطالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وفي إطار الجهود المبذولة لنشر التوعية والثقافة الخاصة بتفعيل النظم الحديثة في مجال التقويم الطلابي والامتحانات (الإختبارات الإلكترونية) لكليات القطاع الطبي وبالتعاون مع مركز معلومات الجامعة ومركز تقويم الطلاب والامتحانات ووحدة إنتاج المقررات الإلكترونية.



بحضور الدكتور رانيا أبو السعود مدير مركز معلومات الجامعة والدكتور حلمي البنداري مدير مركز تقويم الطلاب والامتحانات، والدكتور شيرين طايع مدير وحدة إنتاج المقررات الإلكترونية والمهندس باهر بديع

تم تدريب عدد (790) طالب وطالبة بالفرقة الثالثة والرابعة بكلية التمريض على كيفية استخدام نظام الاختبارات الإلكترونية. وذلك بمدرج الدكتور علي الباسل بكلية الزراعة.