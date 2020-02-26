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رد فعل الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:42 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي.


وتخلف فريق نادي الزمالك عن مباراة القمة ، ليتم اعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.


وعلق مسئولو الأهلي، على عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك، مؤكدين أن الأهلي لم يكن يرضى بغير تطبيق القانون واللائحة، خاصة وأن الفريق سلك الطرق القانونية وذهب للملعب وانتظر المدة القانونية قبل انهاء المباراة.


وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.

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