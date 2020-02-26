قطع المياه عن 5 أحياء بالجيزة لإجراء أعمال صيانة

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال صيانة لمحطة التشيكى بمحطة مياه جزيرة الدهب، وذلك ضمن أعمال العمرات السنوية والتى تستمر لمدة 10 ساعات اعتباراً من الساعة الـــ10 مساء الجمعة المقبل وحتى الساعة الــ8 من صباح السبت، مؤكدة قطع المياه عن أحياء (جنوب الجيزة، الطالبية، العمرانية، الهرم، بولاق الدكرور) خلال فترة تنفيذ الأعمال.



