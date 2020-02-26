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قطع المياه عن 5 أحياء بالجيزة لإجراء أعمال صيانة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:49 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال صيانة لمحطة التشيكى بمحطة مياه جزيرة الدهب، وذلك ضمن أعمال العمرات السنوية والتى تستمر لمدة 10 ساعات اعتباراً من الساعة الـــ10 مساء الجمعة المقبل وحتى الساعة الــ8 من صباح السبت، مؤكدة قطع المياه عن أحياء (جنوب الجيزة، الطالبية، العمرانية، الهرم، بولاق الدكرور) خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وطالبت محافظة الجيزة المواطنين والمنشآت الخاصة والعامة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125.
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الكلمات المفتاحية

مياه الشرب الجيزة أحياء

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